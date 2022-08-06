Tekirdağ'da otomobilin çarptığı polis memuru yaralandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobilin çarptığı polis memuru yaralandı.

Alınan bilgiye göre, O.Y idaresindeki 59 AFG 120 otomobil, Camiatik Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmek isteyen polis memuru G.U'ya çarptı.

Kazada yaralanan G.U, sağlık ekipleri tarafından Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.





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