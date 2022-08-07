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TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'daki Muharrem Ayı İftar Programı'nda konuştu:

AA

TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'daki Muharrem Ayı İftar Programı'nda konuştu:

TEKİRDAĞ (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Devletimizin, Alevi-Sünni çatışması çıkarabileceğini, kardeşliğimizi ve dirliğimizi bozabileceğini zanneden bu zavallıların yakasına yapışacağından hiçbirimizin şüphesi olmasın." dedi.

Şentop, kentteki bir otelde düzenlenen Muharrem Ayı İftar Programı'nda, Rahman'ın ayı olarak kabul edilen kutlu muharrem ayına ulaşıldığını söyledi.

Tekirdağ'ın bütün ilçelerindeki Alevi, Bektaşi dergahlarından, cemevlerinden gelenlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Şentop, şöyle devam etti:

"Bu akşam burada oluşturduğumuz muhabbet ve hoşgörü atmosferinin ülkemizin her köşesinde, İslam aleminin her köşesinde yaşanmasını Allah'tan temenni ediyorum. Değerli dostlar, değerli canlar, öncelikle söze muhabbete başlamadan, geçen hafta hicri yılbaşının yani muharrem ayının ilk günü Ankara'da üç ayrı cemevine düzenlenen saldırıdan duyduğum üzüntüyü buradan bir kez daha paylaşmak isterim. İki gün önce de Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş evinin önünde saldırıya uğramıştır. Bu menfur saldırıları lanetliyorum ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Selami dedeyle dün görüştüm, geçmiş olsun ve şifa dileklerimi kendisine ilettim. Şükürler olsun ki sağlık durumu iyi."

-"Devlet ve millet olarak ayrılmaz bir bütünüz"

Şentop, ülkedeki birlik ve beraberliği bozmak isteyenlerin bunu başaramayacağını dile getirdi.

"Devletimizin, Alevi-Sünni çatışması çıkarabileceğini, kardeşliğimizi ve dirliğimizi bozabileceğini zanneden bu zavallıların yakasına yapışacağından hiçbirimizin şüphesi olmasın." diyen Şentop, "Devlet ve millet olarak bizler her daim ayrılmaz bir bütünüz. Buradan ayrılık gayrılık tohumları ekmeyi murat edenler artık bu ülkeden mezhep kaynaklı bir nefretin çıkmayacağını bilmelidir. O oyunları, o tuzakları milletimiz görecek ve toprağa gömecek bir tecrübe ve olgunluğa sahiptir artık." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de sağcı, solcu, Alevi, Sünni, Türk, Kürt, laik, Müslüman insanların sağduyulu olduğunu vurgulayan Şentop, şu değerlendirmelerde bulundu:

"En son FETÖ'cüleri gördük. Kimse bu milleti bölemedi, bölemeyecek Allah'ın izniyle. Daha önce yaşanan oyunların planlayıcılarına karşı her daim teyakkuz halindeyiz. Artık bu ülkenin farklılıklarından kardeşlik ve dayanışmadan başka bir şey çıkmayacağını, bu çatışmalara karnımızın tok olduğunu herkesin bilmesini istiyorum. Kardeşliğimizi, birliğimizi ve bütünlüğümüzü asla bozdurmayacağız. Bizler büyük ve farklılıklarıyla zengin, hem de çok zengin bir ülkeyiz."

Şentop, 10 gün önce insanlığa rehber olarak gönderilen Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicretinin 1444. yılına erişildiğini aktararak şunları kaydetti:

"1444 yıl önce gerçekleştirilen o mukaddes göç ile karanlığa karşı aydınlığı, geceye karşı gündüzü, esarete karşı hürriyeti, nefrete karşı, sevgiyi savunanların sesi daha gürleşmiş ve insanlık tarihinde yeni bir dönem başlamıştır. Biz de muharrem ayını bu idrak ve şuur ile değerlendiriyoruz. Kan, kin, nefret, savaş gibi insanlığı mutsuz eden davranışlardan uzak durulmasının telkin edildiği bu ay, birliğe ve kardeşliğe çağrı ayıdır. Aşure ve muharrem lokması, sevgi ve saygıya, bölüşmeye çağrıdır. Ezelden ebede uzanan birlik çağrısı, dirlik daveti ve vahdet kazanıdır. Paylamanın değil paylaşmanın, bölmenin değil bölüşmenin hikmetidir. Kerbela ve muharrem birlik günüdür. Peygamberimizin sevgili torunu Hazreti Hüseyin'i ve onunla birlikte Kerbela'da şehit olan canları, tekrar şehadetlerinin seneyi devriyesinde rahmetle yad ediyorum."

Programa Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel ile Çiğdem Koncagül, protokol üyeleri, Alevi, Bektaşi dernek temsilcileri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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