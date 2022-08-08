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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Süleymanpaşa ilçesinde Kaşıkçı ve Çınarlı mahallelerinde açılması planlanan Köy Yaşam Merkezlerini ziyaret etti, incelemelerde bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Mili Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliği ile kullanılmayan köy okulu binaları, köy yaşam merkezleri projesiyle ihtiyaçlar doğrultusunda anaokulu, ilkokul, kurs merkezi, kütüphane; matematik, doğa, bilim, ve tasarım gibi farklı alanda hizmet veren atölyelerle, gençlik kampları gibi eğitsel ve sosyal etkinliklerin yapılacağı alanlara dönüştürülecek.

Okulları gezen Ulusan, çalışmalar ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

- Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak'ın Aşure Günü mesajı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Albayrak mesajında, hicri takvimin ilk ayı olan muharrem ayının onuncu gününün Aşure Günü olduğunu belirtti.

Albayrak, Kerbela olayının Müslümanların ortak acısı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Aşure Günü, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in torunu ve dördüncü halifemiz Hz. Ali'nin oğlu Hz. Hüseyin ile yakınlarının Kerbela çöllerinde şehit edildiği gündür. Asırlar önce yaşanan bu büyük acıdan dersler çıkararak sevgi, hoşgörü, kardeşlik ve barış duyguları temelinde birleşmeliyiz. Birlik, beraberlik, yardımlaşma ve bereketin simgesi mübarek Aşure Günü'nün tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum."





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