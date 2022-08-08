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TEKİRDAĞ (AA) - Ergene Belediyesinin halk ekmek fabrikasında ekmek üretim kapasitesini artıracağı bildirildi.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, günlük 5 bin ekmek kapasitesi ile Velimeşe Mahallesi'nde faaliyet gösteren fırında üretilen ekmekleri, ilçenin çeşitli mahallelerinde yer alan halk ekmek satış noktalarından vatandaşlara ucuz bir şekilde ulaştırmaya gayret gösterdiklerini söyledi.

Tamamlandığında Ergene'nin en modern ve en teknolojik ekmek fırını olacağına inandıkları fırında ekmeğin el değmeden üretileceğini ifade eden Yüksel, Ergene Belediyesinin sosyal belediyecilik alanında da öncü olduğunu belirtti.

Yüksel, "Evinde yemek pişiremeyecek durumda olanların evlerine her gün sıcak yemek ulaştırıyoruz. Vatandaşlarımızın aile bütçelerine katkı sağlamak için Ergene Belediyesi Halk Ekmek Fabrikamızda ürettiğimiz ekmekleri ucuz ve sağlıklı bir şekilde halkımıza ulaştırıyoruz. Şimdi de son teknolojinin kullanıldığı modern fırınımız için hazırlık yapıyoruz. Yeni fırınımızda hem kapasitemizi arttıracağız hem de el değmeden ekmek üretimi sağlayacağız." dedi.

- Çorlu Belediye Meclisi toplandı

Çorlu Belediyesinin ağustos ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt başkanlığında, Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda, zabıta personeline ödenecek maktu fazla çalışma ücretinin tespiti görüşülerek karara bağlanırken, 2022 mali yılı ek ödenek talebi de görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi.

İller Bankası'ndan kredi talep edilmesi konusunun görüşülerek oy birliğiyle kabul edildiği toplantıda ayrıca 2022/146 sayılı meclis kararının düzeltilmesi konusu, mülkiyeti Çorlu Belediyesine ait Ergene İlçesi Sağlık Mahallesi'nde yer alan bir parselde 2981 sayılı kanun kapsamında verilen tapu tahsis belgesinin resen iptalinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi konuları görüşülerek karara bağlandı.

Çorlu Belediyesi ağustos ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumu 18 Ağustos 2022 Perşembe günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek.

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