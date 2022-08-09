Tekirdağ'da okul bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

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TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa ilçesindeki bir lisenin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.



Hürriyet Mahallesi'ndeki Sosyal Bilimler Lisesi bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 15 dakikalık çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Polis okulun bahçesinde inceleme yaptı.





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