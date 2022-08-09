Tekirdağ'da saman yüklü tır devrildi

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TEKİRDAĞ (AA) - Malkara ilçesinde devrilen saman yüklü tırda hasar oluştu.

Soner Ezgi idaresindeki 44 SS 575 plakalı tır ve 42 DVH 49 plakalı saman balyası yüklü dorse, Malkara-Hayrabolu yolunda kontrolden çıkarak, yol kenarındaki çukura devrildi.

Sürücü Ezgi, kazayı yara almadan atlattı. Tır ve dorsede kaza nedeniyle hasar oluştu.

Jandarma bölgede güvenliği sağladıktan sonra araç bulunduğu yerden kaldırıldı.





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