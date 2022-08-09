Tekirdağ'da motosiklet çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu ve Altınova mahallelerinde iki motosikletin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çalışma sonucu motosikletleri çalanların A.G, Ö.T.E. ve D.E. olduğu belirlendi.

İlçe merkezinde yakalanan şüphelilerden Ö.T.E'nin silahla yağma ile uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçlarından arandığı tespit edildi.

Şüphelilerden D.E. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Ö.T.E. ve A.G. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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