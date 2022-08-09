Tekirdağ'da hafif ticari aracın çarptığı polis otosundaki 2 polis yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı hafif ticari aracın çarptığı polis otosundaki 2 polis yaralandı.

Alınan bilgiye göre, B.B'nin kullandığı 59 AFL 855 plakalı hafif ticari araç, Pınarça-Kapaklı yolunda kontrolden çıkıp karşı şeritten gelen polis otosuna çarptı.

Kazada iki polis memuru hafif yaralandı. Yaralılar Çerkezköy Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü B.B. polis ekiplerince gözaltına alındı. Sürücünün alkollü olduğu belirlendi.

Öte yandan kaza, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.