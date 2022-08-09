Malkara'da otomobilin çarptığı kişi yaralandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Malkara ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 PY 2807 plakalı otomobil, Malkara-Keşan D110 Karayolu'nda, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Gün'e (74) çarptı.



Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.









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