Tekirdağ'da kayalıklarda cesedi bulunan kişi toprağa verildi

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TEKİRDAĞ (AA) - Marmaraereğlisi ilçesinde cesedi kayalıklarda bulunun kişi defnedildi.

Kayalıklarda ölü bulunan Selçuk Çetiner'in cenazesi Merkez Garaj Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Çorlu Eski Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Çetiner'in akrabaları ve arkadaşları ile AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Mustafa Keskin de katıldı.

Aşıklar Tepesi mevkiinde iki gün önce deniz kıyısındaki kayalıklarda iki kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber vermişti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Selçuk Çetiner (41) ve Mehlika Derici'nin (35) hayatını kaybettiğini belirlemişti.









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