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TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Go Kart pistinde incelemede bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karadeniz Mahallesi'nde bulunan Paşa Spor Vadisi projesi içerisinde yer alan Go-Kart pistinde süren çalışmaları takip eden Yüksel, pistte çalışmaların son aşamaya geldiğini belirtti.

Kompleksin buz pisti, tenis kortu, futbol sahası, okçuluk alanı, sporcu sosyal tesisleri ve sporcu misafirhanesi ile cazibe merkezi olduğunu aktaran Yüksel, şunları kaydetti:



"Paşa Spor Vadi'mizde spor komplekslerimizi şehrimize kazandırmak üzere gün sayıyoruz. Motor sporlarının en küçük dalı olarak bilinen ve minyatür araçlarla yapılan yarışlar için oluşturduğumuz pistimizi, çok yakında şehrimize kazandırarak gençlerimizin ve macera tutkunlarının hizmetine sunacağız."

- Çölyak hastalarına özel gıda paketi hazırlanıyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, çölyak hastalarına destek olmak amacıyla glütensiz gıda ürünlerinden oluşturduğu özel gıda paketleri dağıtıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2015 ve 2022 yılları arasında Çorlu, Çerkezköy, Kapaklı, Saray, Muratlı, Malkara, Hayrabolu, Ergene ilçelerinde toplam 9 bin 817 Çölyak gıda yardım paketi dağıtıldığı belirtildi.

Çölyak gıda yardım paketinden yararlanmak isteyen vatandaşların çölyak sağlık raporu, kişiye ait kimlik fotokopisi, bağlı olduğu muhtarlıktan onaylı ikametgah belgesiyle Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine başvuru yapılması gerektiği aktarılan açıklamada, paketlerin vatandaşlara muhtarlıklar vasıtasıyla ulaştırıldığı kaydedildi.









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