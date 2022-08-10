Kapaklı'da 2 çalıntı motosiklet ele geçirildi

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TEKİRDAĞ (AA) - Kapaklı ilçesinde çalıntı olduğu belirlenen iki motosiklet ele geçirilerek, sahiplerine teslim edildi.



İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Kazım Karabekir Mahallesi'nde bir adreste arama yaptı.



Aramada biri Kapaklı, diğer Silivri'den çalındığı belirlenen 2 motosiklet ele geçirildi. Motosikletler sahiplerine teslim edildi.



Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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