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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ'da yıkılan duvarın altında kalan işçi hayatını kaybetti

AA

Tekirdağ'da yıkılan duvarın altında kalan işçi hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ (AA) - Ergene ilçesinde bir fabrikada yıkılan duvarın altında kalan işçi yaşamını yitirdi.

Velimeşe Mahallesi'nde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir metal fabrikasında iş makinesi duvara çarparak yıkılmasına neden oldu.

Bu sırada orada bulunan H.E. (26) yıkılan duvarın altında kaldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri bu işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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