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TEKİRDAĞ (AA) - Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu olarak yeniden göreve başladı.

Belediye hizmet binasının önünde personel ve ekibi tarafından çiçeklerle karşılanan Yüksel, "Sevgi kenti Ergene için üretmeye, yeni projeleri hayata geçirmeye durmadan yorulmadan devam edeceğiz." dedi.

- Çorlu'da metruk yapılar yıkılıyor

Kent genelinde vatandaşlar için tehlike arz eden, madde bağımlıları tarafından mesken haline getirilen ve görüntü kirliliğine neden olan 14 metruk binanın yıkımı Çorlu Belediyesi ekiplerince tamamlandı.

Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Çolpan, Hıdırağa, Cemaliye ve Kemalettin mahallelerinde yer alan 14 metruk binanın 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 39. maddesindeki yasal mevzuatlar gereğince Çorlu Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldığını söyledi.

Metruk yapıların tespiti halinde yıkım çalışmalarına devam edileceğini belirten Çolpan, 2022 yılı içerisinde 45 metruk yapının tespit edildiğini ve bu yapılardan 40'ının yıkım işleminin tamamlandığını kaydetti.





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