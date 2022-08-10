Tekirdağ Valisi Yıldırım'dan Hayrabolu'ya ziyaret

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Hayrabolu ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

İlçede ilk olarak Çerkezmüsellim ve Çıkrıkçı mahallelerinde "Halk Toplantısı"na katılan Vali Yıldırım, vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Yıldırım, Hayrabolu Muharip Gaziler Derneği Hayrabolu Temsilcisi Ali Güz'ü ziyaret etti.

Yıldırım, bu topraklar üzerinde huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşanabiliyorsa bunun şehit ve kahraman gaziler sayesinde olduğunu ifade ederek, "Vatanımızın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü uğrunda şehit olmayı göze almış kahraman gazilerimiz, ülkemizin medarı iftiharı, vatanseverliğin yaşayan abideleridir." dedi.

Yıldırım, Çıkrıkçı Mahallesi'nde1994 yılında Şırnak ili Beytüşşebap ilçesinde dağlık alanda bölücü terör örgütü mensupları ile girilen çatışmada şehit olan Piyade Er Halil Öztürk'ün ailesini ziyaret etti.

Şehitlerin en kutsal değerler olduğunu ifade eden Yıldırım, "Sizler de bize şehidimizin emanetisiniz. Biz her zaman şehit ailelerimizin yanındayız. Şehitlerimizin fedakarlıkları cesaretleri sayesinde bu kutsal toprakların bizlere vatan olduğunun bilincindeyiz." diye konuştu.

Vali Yıldırım ve beraberindekiler, merhum Vali Ayhan Çevik'in ailesini ve kabrini de ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.