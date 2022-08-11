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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) "Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2022" etkinliğine katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üniversite tercihi yapacak adaylar için yükseköğretim kurumlarının ve programların dijital ortamda tanıtılmasına yönelik Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen sanal fuarda NKÜ başarıyla temsil edildi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi tercih yapacak öğrenci ve velilerinin bu yıl da yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Üniversite Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (NAKDİM) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Selçuk Eti ve Öğrenci İşleri Daire Başkanı Şenol Akyazı’nın koordinatörleri olduğu fuarda, üniversitenin 30 öğretim elemanı ve idari personel ile temsil edildi.



Üniversite tercihi yapacak gençlere NKÜ'nün programları, bölümleri, konaklama ve burs imkanları, sosyal ve kültürel faaliyetler başta olmak üzere öğrencilere sunulan imkanlar anlatıldı.

- Türkiye Çevre Ajansı'ndan NKÜ'ye ziyaret

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansı, üniversitelerdeki sıfır atık uygulamalarının incelenmesi, mevcut durum tespitinin yapılması amacıyla Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'ne (NKÜ) ziyaret gerçekleştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, NKÜ'de yürütülen sıfır atık ve atık yönetimi faaliyetleri, planlama uygulama aşamalarında yapılabilecek iyileştirme çalışmaları ile ilgili toplantı yapıldı.

Bilişim teknolojilerine entegrasyonun, veri toplanması ve yönetiminin öneminin görüşüldüğü toplantıda, Türkiye genelinde uygulaması yaygınlaştırılmakta olan depozito uygulaması, atıkların kaynağında ayrı toplanması için yerleşke genelinde 4’lü ayrıştırmaya geçiş sürecine ilişkin öneriler ele alındı.

Toplantıya, NKÜ Rektör Yardımcısı ve Çevre Yönetimi Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Bülent Eker, Türkiye Çevre Ajansından Mühendis Hüseyin Ilgaz ve Ayşe Bodur, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden Mühendis Gülşen Tekin ve Ozan Çağlar Çağlayan ile diğer ilgililer katıldı.







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