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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü, balıklandırma programı kapsamında, İpsala Su Ürünleri Üretim İstasyonu’ndan teslim alınan 220 bin yavru sazanı göletlere bıraktı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, kaynakların korunması, sürdürülebilirlik ve balıklandırma programının başarıya ulaşması için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması, bırakılan yavruların büyümesi için en az bir kez üremesine imkan verilmesi gerekiyor.

Bakanlığın izni olmadan bir kaynaktan diğer kaynağa su ürünü taşınmaması, evlerde beslenen akvaryum balıklarının kesinlikle sulara bırakılmaması ve gereken hassasiyetin gösterilmesi önem taşıyor.

- Tarım ve Orman Müdürlüğünün çalışmaları ele alındı

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü 3 aylık çalışmaların ele alındığı toplantı gerçekleştirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, İl Müdürü Oktay Öcal'ın başkanlığında 2022 yılı mayıs, haziran, temmuz aylarında gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda, Tekirdağ'da yaşanan tarımsal sorunlar, uygulanan projeler, yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar görüşüldü.

- Tekirdağ Müftüsü İpek'e ziyaret

Edirne Müftüsü Alettin Bozkurt ve Kırklareli Müftüsü Yusuf Eviş, Tekirdağ İl Müftüsü İsmail İpek’i ziyaret etti.

Tekirdağ İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, İpek yapılan faaliyetler ve İl Müftülüğü çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İpek, nezaketlerinden dolayı konuklarına teşekkür etti.





















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