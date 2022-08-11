Tekirdağ'da asayiş

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda sahte içki ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Cemaliye Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki bulunduğu ihbarını aldı.

Ekipler evde yaptığı aramada 40 litre el yapımı içki ele geçirdi.

Ev sahibi E.K. işlemleri için emniyete götürüldü.

- Emniyet Müdürlüğüne tabancayla gelince yakalandı

Süleymanpaşa ilçesinde, Emniyet Müdürlüğüne tabancayla gelen şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki İl Emniyet Müdürlüğü ön giriş nizamiye kapısına gelen H.D.'nin üzerinden ruhsatsız tabanca ve 38 dolu fişek ele geçirildi.

Şüpheli hakkında işlem başlatıldı.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.