Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ilçelerde durdurulan bazı araçlar ile şüphelilerin üst aramalarında 148 gram metamfetamin, 10 gram eroin ve döner ekmeğin arasına gizlenmiş 2,60 gram metamfetamin ele geçirildi.

Araçlarda bulunan M.S, E.B, E.Y. ve F.K. gözaltına alındı.





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