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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Çorlu TSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'nin açılışını yaptı

AA

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Çorlu TSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'nin açılışını yaptı

TEKİRDAĞ (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Hisarcıklıoğlu, Çorlu TSO Başkanı İzzet Volkan'ı ziyaretinin ardından Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, sorun yaşayan iş insanlarının merkezi kullanması gerektiğini söyledi.

Rifat Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Sorun yaşayanlar bu tahkim merkezine geldiği zaman iki tüccar kendi vekillerini seçiyorlar. Eğer bu iki vekil anlaşırlarsa problem yok. Anlaşamazlarsa ikisi anlaşıp üçüncü bir kişiyi seçiyorlar. Üç kişi bir araya geliyor ve kararı veriyorlar. Peki ne kadar sürede üç ayda. Peki burada masraf ne? Mahkemelerde ödenen masrafın yüzde ellisi. Yani masraf düşüyor. Sorun üç ay içerisinde çözülüyor. Bu mahkemede karar veren hakimin verdiği kararla aynı geçerlilikte. Onun için diyorum ki böyle bir hayırlı işe İzzet kardeşim vesile olduğu için yönetimine, meclisine teşekkür ediyorum. Burasını kullanın. Burası sizin için var."

Hisarcıklıoğlu, kendileri için gençlerin önemli olduğunu dile getirdi.

Yıllardır mesleki eğitim için uğraştıklarını anlatan Hisarcıklıoğlu, "Fakat bizi söz sahibi yapmıyorlardı. Yıllardır uğraşıyorum ben, mesleki eğitimde iş dünyasının söz sahibi olması diye. Şu anda 117 meslek lisesinin hamiliğini benim oda borsalarım yapıyor Türkiye'de." diye konuştu.

Bunlardan birinin de Çorlu'daki meslek lisesi olduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Yüzde 60 doluluk oranında meslek lisesi giderken, siz hamiliğini aldınız. Yüzde yüz doluluk oranı elde ettiniz. Burada ne yetiştiriyoruz? Ara eleman yetiştiriyoruz. Kime yetiştiriyoruz? Üyemize yetiştiriyoruz. Çocuklar da birer tane altın bilezik sahibi oluyor. Yani 'bana bir iş var mı' diyen adamlara zaten iş kapısı açık burada. Sanayi burada."

Çorlu TSO Başkanı İzzet Volkan da Hisarcıklıoğlu'na hediye takdim etti. Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel de Hisarcıklıoğlu'na karpuz verdi.

Konuşmaların ardından merkezin açılışını yapıldı. Hisarcıklıoğlu ve katılımcılar daha sonra merkezi gezdi.

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