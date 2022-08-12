GÜNCELLEME - Sokakta tehlikeli araç kullanan sürücü güvenlik kamerasına yansıdı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde dar sokakta süratli araç kullanarak tehlike oluşturan sürücüye para cezası verildi.

Yeniçiftlik Mahallesi'nde bir kişinin sokakta tehlikeli otomobil kullandığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu aracın E.Y. idaresindeki 34 DZS 384 plakalı otomobil olduğunu tespit etti.

Ekipler tarafından ilçe merkezinde durdurulan sürücüye para cezası uygulandı. Marmaraereğlisi Cumhuriyet Başsavcılığı da sürücü hakkında "kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan adli işlem başlattı.

Otomobilin dar sokaktan hızla geçtiği sırada çocukların kaçtığı anlar bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Anne Derya Anıl Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuğunun, otomobilin çarpmasından son anda kaçtığını söyledi.

İnsanların araç kullanırken dikkatli olması gerektiğini ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

"Çocuklarımız sokakta oyun oynuyorlardı. Arabayı son hızla çocukların olduğu tarafa doğru sürmeye başladı. Biz arkasından koşarak bağırıp yavaş gitmesini söylemeye çalıştık. Biz sesimizi duyuramadık. Güvenlik kamerası görüntüsünde görülüyor zaten çocuklar kıl payı aracın çarpmasından kurtuluyor. Bizim için çok korkunç bir olaydı. Biz olaydan sonra hemen ihbarda bulunduk. Sürücü yakalandı. Bizim çocuklarımız kıl payı kurtuldu ama başkalarının canı yanmasın."

Anne Sibel Yıldırım da sürücüyü kısa sürede yakalayan jandarma ekiplerine teşekkür ederek, "Biz çok korktuk. Canımızın yanmasına ramak kaldı. Bu olayın videosunu paylaşmamızın amacı farkındalık oluşturmaktı. Bizim canımız yanmadı başka annelerin de canı yanmasın istedik." dedi.

Ela Yıldırım (9) ise olaydan çok korktuğunu aktararak, "Arkadaşımla oyun oynuyorduk. Araba yanımızdan çok hızlı geçtik çok korktuk. Bacağıma bir şey olacağını düşündüm. Topu alıp karşı tarafa atacaktım o sırada. Ben de topu atıp karşı tarafa gidecektim. Araba bana çarpacak gibi hissettim ve kendimi geriye attım." ifadelerini kullandı.

11 yaşındaki Eylül Ayraç da sürücülerin sokak aralarında dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

Sokakta oynarken arabayı gördüklerini anlatan Ayraç, "Araba sokaktan çıkarken çok fazla hız yaptı. Arkadaşım topu almaya çalışırken, ben arabayı gördüm, ona seslenirken bir taraftan da kendi parmak uçlarımda durmaya çalıştım. Çok kötü bir andı, çok korktuk. Neye uğradığımızı şaşırdık." dedi.





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