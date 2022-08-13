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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağlı balıkçılar "palamut" umuduyla hazırlıklara başladı

AA

Tekirdağlı balıkçılar "palamut" umuduyla hazırlıklara başladı

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde av sezonu hazırlıklarına başlayan balıkçılar, "palamut" umuduyla 1 Eylül'de denize açılacak.

Limanda demirli teknelerinin ağlarını onaran balıkçılar, motorlarının bakımını yapıp "ekmek tekneleri"ni boyuyor.

Sezona "vira bismillah" diyerek başlayacak balıkçılar, bol miktarda palamut avlamayı umut ediyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, balıkçıların yeni sezon hazırlıklarına başladığını söyledi.

Balıkçıların her sezona yeni umutlarla hazırlandığını belirten Pehlivanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kayıkları, tekneleri karaya çektik, bakımlarımızı yapıyoruz. Yırtık ağlarımızı tamir ediyoruz. Allah izin verirse 1 Eylül'de 'vira bismillah' diyeceğiz. Bu sene inşallah vatandaşlarımız bol miktarda, uygun fiyata palamut yiyecek. Eylülde sezonun açılmasıyla büyük teknesi olan balıkçılar 2-3 ay faaliyetlerini Karadeniz'de sürdürecek. Karadeniz'deki avcılıktan sonra yeniden Tekirdağ'a dönecekler."

- "Herkes ucuz balık yiyecek inşallah"

Kentte 36 yıldır balıkçılık yapan İdris Şeremet de bu sene denizin çok bereketli olacağını, balıkçıların yüzünün güleceğini dile getirdi.

Teknolojinin ilerlediğini, teknelerinde av için her türlü cihazın bulunduğunu anlatan Şeremet, "Balığın durumunu bakıp görebiliyoruz. Bu sene hamsi çok olacak. Hiç ummadığımız kadar palamut olacak. Herkes ucuz balık yiyecek inşallah." diye konuştu.

Heyecanla teknelerinin bakımlarını yapmaya başladıklarını ifade eden Şeremet, balıkçıların her sezona umutla, heyecanla hazırlandığını söyledi.

Şeremet, "İlla ki balıkla kıyıya dönüyoruz. Hamsi olur, hamsi olmazsa çinekop, lüfer olur. Çinekop, lüfer de olacak bu sene Allah'ın izniyle. Ama palamut müjdesini gönül rahatlığıyla verebiliriz." dedi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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