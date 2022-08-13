Tekirdağ'da 40 şişe kaçak içki ele geçirildi

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TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa ilçesinde polis ekiplerince 40 şişe kaçak içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Çınarlı Mahallesi'nde 3 otomobil ve bir evde arama yaptı.

Aramalarda 40 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Araçlarda ve adreste bulunan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.





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