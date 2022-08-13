Tekirdağ'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen bir şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler Hıdırağa Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri B.A'yı durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 590 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.