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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Şarköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'ni ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Ulusan, planlanan çalışmalar ile ilgili değerlendirme toplantısı yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Trakya Kalkınma Ajansının desteği ile yapılan sezon başında hizmete giren uygulama oteli ve restoranında incelemede bulunan Ulusan, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarete, Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürü İsmail Yılmaz, Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Oğuz Günaçan da katıldı.

- Tekirdağ'da yaz okulu sertifikaları verildi

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Tekirdağ Bilim ve Sanat Merkezi'ni ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Ulusan, yaz okulu kapsamında açılan atölyeleri gezdi.

Çalışmalar hakkında yöneticilerden ve öğretmenlerden bilgi alan Ulusan, öğrencilerle sohbet ederek, yaz okulu kurs sertifikalarını dağıttı.

Ziyarete, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Dinçer Dönmez de katıldı.

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