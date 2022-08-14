Kapaklı'da tescilsiz motosikletler trafikten men edildi

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TEKİRDAĞ (AA) - Kapaklı ilçesinde tescilsiz motosikletlerle ilgili yapılan uygulamada sürücülere 17 bin 188 lira ceza uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaağaç Mahallesi'nde tescilsiz motosikletlere yönelik uygulama yaptı.

Uygulamada 4 motosikletin tescilsiz olduğunu tespit eden ekipler, motosikletleri trafikten men etti. Sürücülere toplam 17 bin 188 lira ceza uygulandı.

Denetimlerin ilçe genelinde belirli aralıklarla sürdürüleceği bildirildi.





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