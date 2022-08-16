Ukrayna'dan buğday taşıyan gemi Tekirdağ'a ulaştı

Tahıl taşıyan 5 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

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TEKİRDAĞ (AA) - Ukrayna'dan buğday taşıyan "Sarmovsky" adlı gemi, Tekirdağ açıklarına geldi.

Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'ndan yola çıkan 3 bin 50 ton buğday yüklü Belize bayraklı "Sarmovsky" isimli gemi, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi açıklarına demirledi.

Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü ekipleri, gemide denetim yapacak. Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de üründen numune alacak.

Analiz sonucuna göre gemideki buğday, Tekirdağ'daki özel bir limanda indirilecek ve buradan işlenmek üzere Trakya'daki fabrikalara dağıtılacak.

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