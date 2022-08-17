Ukrayna'dan ayçiçeği tohumu taşıyan gemi Tekirdağ'a ulaştı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Ukrayna'dan ayçiçeği tohumu taşıyan "Thoe" adlı gemi, Tekirdağ açıklarına geldi.

Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'ndan yola çıkan 3 bin ton ayçiçeği tohumu yüklü Marşal Adaları bayraklı "Thoe" isimli gemi, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi açıklarına demirledi.

Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü ekipleri gemide denetim yapacak, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri üründen numune alacak.

Analiz sonucuna göre gemideki ayçiçeği tohumu, Tekirdağ'daki özel bir limanda indirilecek ve buradan işlenmek üzere Trakya'daki fabrikalara dağıtılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.