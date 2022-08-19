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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da veda yemeği düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görev yeri değişen Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Çerkezköy Kaymakamı Murat Duru, Muratlı Kaymakamı Ömer Dereci, Hayrabolu Kaymakamı Mehmet Sülün ve Jandarma Komutanı Tuğgeneral Osman Kılıç için veda yemeği verildi.

Yıldırım, kaymakamlar ile Kılıç'a, verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür etti.



Veda yemeğine Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Ünal Bingül, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Baro Başkanı Av. Sedat Tekneci, Vali Yardımcıları Murat Eren, Osman Abdullah Günaydın, Asalet Karabulut, kaymakamlar, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Osman Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de katıldı.

- Deprem simülasyon tırı uygulamalı eğitim verdi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, deprem simülasyon tırı ile uygulamalı eğitimler gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, eğitimlerde, Tekirdağ'ın 1. derece deprem bölgesi olduğu, deprem anında ve sonrasında nasıl davranılması gerektiği konuları anlatıldı.

Marmaraereğlisi, Şarköy, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde deprem simülasyon tırına gelen vatandaşların soruları yanıtlandı.









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