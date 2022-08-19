Kara avcılığında yeni av sezonu yarın başlayacak

Türk vatandaşlarına ABD vizesi için neden 1 yıl sonrasına randevu veriliyor?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da kara avcılığında 2022-2023 av dönemi 20 Ağustos'ta başlayacak.

Çorlu Avcılar Derneği Başkanı Mert Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, av sezonunun 20 Ağustos'ta bıldırcın, üveyik ve domuz avı ile başlayacağını, 1 Ekim'den itibaren tavşan avının devam edeceğini söyledi.

Avın 15 Ekim'den itibaren çulluk ve ördek ile devam edeceğini belirten Yılmaz, şöyle devam etti:



"Merkez av komisyonun almış olduğu kararlar doğrultusunda avlanma günleri çarşamba, cumartesi, pazar günleri ve resmi tatiller olarak belirlendi. Salı günleri ise sadece domuz avı yapılabilecek. Çorlu Avcılar Derneği olarak, üyelerimizin avlanmak için almaları gereken avlanma pullarının tedariki ve tüm işlemlerinin takipçisi olmaya devam ediyoruz. Bağlı bulunduğumuz TRAKAF federasyonumuzla birlikte de av camiamız için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Görevde oldukları sürede camianın haklarını korumaya gayret gösterdiklerini belirten Yılmaz, "Üyelerimizi ve camiamızı bir arada tutmak için her ay bir etkinlik yapmaya özen gösteriyoruz." dedi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.