Atatürk'ün Saray'a gelişinin yıl dönümü törenle kutlandı

TEKİRDAĞ (AA) - Atatürk'ün Tekirdağ'ın Saray ilçesine gelişinin 85'nci yıl dönümü, tören ve etkinliklerle kutlandı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Saray ilçesini ziyaretinin 85'nci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Saray Kaymakamı Adem Ünal'ın anıta çelenk sunumuyla başladı.

Törende konuşan Kaymakam Ünal, "Bugün sanki atamız burada, bu alanda yanımızda kahve içiyormuş gibi hissederek günün anlamını yaşamamız lazım. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet'imizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kahraman silah arkadaşlarını yakından görme ve ağırlama şerefini yaşamıştır. Şehitlerimizi ve silah arkadaşlarını bu vesileyle bir kez daha minnetle anıyor, saygılarımı sunuyorum." dedi.

Atatürk'ün Saray ziyaretinde istirahat ettiği alana yapılan Atatürk Anıtı'nın önünde konuşan Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, Atatürk'ün Saray ilçesini ziyaretinden büyük onur yaşadıklarını belirterek, "İlçemiz Trakya Manevraları'nın merkezinde yer alması nedeniyle 19 Ağustos 1937 tarihinde Gazi Mustafa Kemal'i burada bu noktada ağırlamıştı. Bizler de o anın gururunu yaşıyoruz ve gelecek nesiller de bu anı yaşayacaklar." diye konuştu.

Törende Çerkezköy Sakatlar Derneği ekibi halk oyunları gösterisi sundu, Atatürk'ün sevdiği şarkılar ve bazı müzik ve halk oyunlarını sergiledi.





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