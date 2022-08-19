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Tescilli "Süleymanpaşa Beyazı" üzümünün yaygınlaştırılması amaçlanıyor

AA

Tescilli "Süleymanpaşa Beyazı" üzümünün yaygınlaştırılması amaçlanıyor

TEKİRDAĞ (AA) - FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ'da iki yıl önce deneme amaçlı üretimine başlanan, aromasız ve çekirdeksiz oluşuyla benzerlerinden ayrılan "Süleymanpaşa Beyazı" üzümü üretiminin, ülke geneline yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Üretim ve İşletme Başkanı Ahmet Semih Yaşasın, AA muhabirine, "Süleymanpaşa Beyazı" üzümünün yerli genetik kaynaklarla "Amasya Beyazı" üzümünün çaprazlanması sonucu elde edildiğini söyledi.

Bu üzüm çeşidinin enstitü tarafından 2016 yılında tescillendiğini ve üretimi için gerekli hazırlıkların yapıldığını anlatan Yaşasın, "Tekirdağ büyükşehir olduğu zaman Süleymanpaşa da ilçe oldu. Biz de buna istinaden adını 'Süleymanpaşa Beyazı' koyduk." dedi.

Yaşasın, üzümün deneme amaçlı dikimine iki yıl önce başladıklarını ve geçen yıl ilk ürünlerini aldıklarını ifade etti.

- Aroması yok, çekirdeksiz

Üzümün veriminin anlaşılması ve kalitesinin ölçülebilmesi için 5 yıllık süreye ihtiyaç olduğunu vurgulayan Yaşasın, "Şu an için henüz yeni 'bebek' bir çeşidimiz. Doğal olarak üretim alanı çok yok. Amacımız demonstrasyon ile bu ürünü insanlara göstermek. Bu amaçla çardak sisteminde üzümü tesis ettik. Çardak sisteminde üretip, çiftçilerimize yaygınlaştırıp, daha sonra ülkenin tüketimine sunmak istiyoruz." diye konuştu.

Yaşasın, bu üzüm çeşidinin Tekirdağ şartlarında ağustos ayında olgunlaştığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Çekirdeksiz olan bu çeşidimizin tanesi 3-4 gram, salkımı 500-600 gram ağırlığında. Çok verimli beyaz bir çeşit. Son dönemde insanlar daha çok çekirdeksiz üzümleri tatmak istiyor. Süleymanpaşa Beyazı bu çeşitlerden bir tanesi. 'Nötr' dediğimiz bir tada sahip. Herhangi bir aroması yok. Çekirdeksiz, orta mevsimde olgunlaşan beyaz bir çeşidimiz."

Yaşasın, özellikle çocukların sevdiği, gelişme ve yayılma potansiyeline sahip Süleymanpaşa Beyazı'nı 5 sene içinde ülkede yaygınlaştırmak istediklerini dile getirdi.

- Manisa ve Mersin'de de ekiliyor

Bu üzüm çeşidini ilk etapta Tekirdağ'da tüketiciyle buluşturmak istediklerini belirten Yaşasın, şunları kaydetti:

"Bununla ilgili demonstrasyon çalışmalarımız oluyor. Bunlardan biri Süleymanpaşa ilçemizde yapılıyor. Manisa'da, üzümün daha çok yetiştirildiği Akdeniz Bölgesi'nde Mersin tarafında farklı lokasyonlarda çiftçimize deneme amaçlı bağlar kurduruyoruz. Amacımız burada çiftçilerimize önder olabilmek. Burada çiftçinin bu ürünü benimsemesi çok önemli. Demonstrasyon devam ediyor. İyi verim alabilmek için 3-4 sene daha geçmesi gerekiyor. İlk sene aldığımız sonuçlar önem arz etmiyor. 5 sene boyunca sürekli verim alıp, geri dönüşleri beklememiz lazım. Daha yeni verim almaya başladık. Bu sene ikinci senesi."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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