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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi balıkçılara destek paketi dağıtacak

AA

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi balıkçılara destek paketi dağıtacak

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, küçük ölçekli balıkçılara destek verecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Toptancı Hali'nde tekne bakım malzemeleri balıkçılara teslim edilecek.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, tekne bakım malzemelerinden oluşan bir destek paketi ile balıkçıların yanında olduklarını belirtti.

Albayrak, 24 Ağustos 2022 Çarşamba günü Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Toptancı Hali'nde tören düzenleyeceklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Kooperatifler ve İl Tarım Orman Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucunda denizlerde faaliyet gösteren Tekirdağ plakalı, yeşil ruhsatlı kooperatif üyesi ve 12 metreye kadar teknesi olan ve malzeme desteği almaya hak kazanan 8 su ürünleri kooperatifine kayıtlı 144 küçük ölçekli balıkçı tespit edildi. Balıkçılarımızın özveriyle rızkınızı denizlerden çıkardığınızı biliyoruz. Destek paketimiz kapsamında tekne bakımlarını yapabilmeleri için epoksi macun, antifouling boya ve beyaz yağlı boya dağıtımı yapacağız. Bundan sonra da bu tür destek paketlerimizle siz değerli balıkçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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