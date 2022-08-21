Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

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TEKİRDAĞ (AA) - Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görev yeri değişen Kaymakam Mehmet Sülün, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Yıldırım, Sülün’e yeni görevinin hayırlı olmasını diledi, "Başarı Belgesi" verdi.

- Köy okulları sosyal merkezlere dönüştürülecek

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, açılacak köy yaşam merkezilerini ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerini ziyaret eden Ulusan, köy okullarında devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kullanılmayan köy okulu binaları, Köy Yaşam Merkezleri projesiyle anaokulu, ilkokul, kurs merkezi, kütüphane, matematik, doğa, bilim, ve tasarım gibi farklı alanda hizmet veren atölyelerle gençlik kampları gibi eğitsel ve sosyal etkinliklerin yapılacağı alanlara dönüştürülecek.

Bu alanlar öğrencilerin ve köy halkının hizmetine sunulacak.

- Tekirdağ'da fotoğraf sergisi açılacak

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğünce fotoğraf sergisi açılacak.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, "12. Tarım Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi, 22-25 Ağustos tarihleri arasında Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde düzenlenecek.

Sergiye, vatandaşların ilgi göstermesi bekleniyor.

















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