Tekirdağ'da asayiş

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa ilçesinde polisin denetimlerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'nde denetimlerini sürdüren polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

Şüpheli O.Y.'nin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve dolu fişek ele geçirildi.

Şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

- Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Karadeniz Mahallesi'nde polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan F.G.'nin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve dolu fişek ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alındı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.