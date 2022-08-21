Tekirdağ'da asayiş

TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa ilçesinde polisin denetimlerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'nde denetimlerini sürdüren polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.
Şüpheli O.Y.'nin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve dolu fişek ele geçirildi.
Şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.
- Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Karadeniz Mahallesi'nde polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan F.G.'nin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve dolu fişek ele geçirdi.
Şüpheli gözaltına alındı.