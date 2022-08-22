Tekirdağ'da "Judo Turnuvası" düzenlendi

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TEKİRDAĞ (AA) - Hayrabolu ilçesinde Ayçiçeği Festivali kapsamında "Judo Turnuvası" düzenlendi.

80. Yıl Spor Salonu'ndaki turnuvaya İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nden yaklaşık 230 sporcu katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, turnuvaya katılan tüm sporculara başarı diledi.

Spora ve sporcuya her zaman destek verdiklerini ifade eden İnan, ilçede judo turnuvaları düzenlemeye devam edeceklerini dile getirdi.

Turnuvada dereceye giren takımlara ödülleri, Belediye Başkan Yardımcısı Şakir Tasar, Belediye Meclis üyeleri Kemal Kurt, Zekeriya Uzun ve Sosyal ve Kültür İşler Müdürü Semih Özkan tarafından verildi.

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