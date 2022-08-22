Malkara'da balık tutma yarışması düzenlendi

TEKİRDAĞ (AA) - Malkara ilçesinde "Geleneksel Karaiğdemir Barajı Balık Tutma Etkinliği" düzenlendi.
Malkara Belediyesince bu yıl dördüncüsü düzenlenen etkinlikte amatör balıkçılar, en büyük balığı yakalayabilmek için yarıştı.
Amatör amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğe uygun gerçekleştirilen yarışmada değerlendirmeler, tutulan balıkların ağırlıklarına göre yapıldı.
Yarışmaya Lüleburgaz'dan katılan ve 5 kilo 800 gram balığı yakalayan Cem Coşkun birinci, Malkara'dan katılan ve 3 kilo 900 gram balığı yakalayan Demirhan Beyazıt ikinci, Kapaklı'dan katılan ve 3 kilo 650 gram balık yakalayan Hasan Şarman üçüncü oldu.
Yarışmada dereceye giren balıkçılara kupa ve ödülleri Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul tarafından törenle verildi.