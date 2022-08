Tekirdağ'da "12. Tarım ve İnsan Ulusal fotoğraf Sergisi" açıldı

Gaziantep'te katliam gibi kaza: 15 kişi can verdi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim Yayın Dairesi Başkanlığınca "12. Tarım ve İnsan Ulusal Fotoğraf Sergisi" açıldı.

"Tarım ve insan" konulu yarışmada dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan fotoğrafların yer aldığı serginin açılışı, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ın katılımıyla yapıldı.

Açılış öncesi konuşan Yıldırım, serginin farkındalık oluşturmasını temenni etti.

Yıldırım, çiftçilerin üretimine her zaman ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Burada iki ayrı kesimi bir araya getiriyoruz. Atatürk'ün dediği gibi 'Köylü milletin efendisidir.' Çiftçi olmazsa olmaz. Çiftçilerimizin üretimine her zaman ihtiyacımız var. Gıda, Rusya-Ukrayna savaşından sonra bir kez daha anlaşıldı ki dünyada her şeyden daha önemli üretim şeklidir. Gıdayı mutlaka üretmemiz ve kendi kendimize yeter hale gelmemiz gerekiyor." dedi.

Açılışın ardından Yıldırım ve protokol üyeleri fotoğrafları inceledi.

6 farklı kategoride gerçekleştirilen yarışmaya, toplam 606 katılımcı 3 bin 997 eserle katıldı. Seçici kurul tarafından 19 eserin ödül alması uygun görüldü, 83 eser sergileme ve albüm çalışması için belirlendi.

Fotoğrafların yer aldığı sergi 5 gün açık olacak.

Açılışta Vali Yıldırım'a İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu da eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.