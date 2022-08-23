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Kozmetik firması Olentıs, üçüncü mağazasını Tekirdağ'da açtı

AA

Kozmetik firması Olentıs, üçüncü mağazasını Tekirdağ'da açtı

TEKİRDAĞ (AA) - Kozmetik firması Olentıs, üçüncü mağazasını Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde törenle açtı.

İlçedeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen törende, firmanın üniversite-sanayi iş birliğinde geliştirdiği ürünler sergilendi.

Firmanın sahibi Murat Şahin, AA muhabirine, 172 ürünle 3 mağazada hizmet vermeye başladıklarını söyledi.

2023 yılının sonuna kadar yüz mağaza ile tüm Türkiye'ye hizmet vermeyi planladıklarını belirten Şahin, "Yurt dışı işlemlerimizi ve ihracat kanallarımızı da gerçekleştirmek üzere yatırımlarımız devam ediyor." dedi.

Şahin, 3 mağazada 42 kişiyi istihdam ettiklerini, 2023'ün sonuna kadar bu rakamı 150'ye yükseltmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Ürünlerinin antiviral ve antibakteriyel özelliklerinin bulunduğunu anlatan Şahin, "Kremler ve besleyici ürünlerimizin her birinin içerisinde 24 saat etkin bir biçimde antibaktiriyel özelliği koruyan madde var. Bunların her biri testlerden geçti. Yüzde 96 başarı oranıyla test edilerek ürünleştirildi. Şu anda Almanya'da bir çalışmamız var. Orada bazı ürünlerimiz kullanılıyor. Bakanlık başvuruları var, süreçlerimiz devam ediyor." diye konuştu.

- "Önce insan sağlığı diyoruz"

Ankara Yüksek İhtisas Üniversitesi Kurucu Rektörü, Doğal Beslenme Sağlıklı Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Rüştü Karaman ise 10 yıllık emeklerinin karşılığını görmekten mutlu olduklarını söyledi.

Karaman, geliştirdikleri 200'e yakın ürünü Olentıs markasıyla vatandaşların kullanımına sunduklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde üniversite-sanayi iş birliğinin ürüne dönüşmesi son derece önemli. Son yılların en önemli sıkıntısı pandemi. Cilt bakım ürünlerinin tamamı büyük ölçüde Kovid-19 korumalı antiviral ve antibaktariyel ve ciddi manada koruma sağlıyor. Cilt bakım ürünü deyip geçmemek lazım. Gıda kadar önemli. Cilde sürülen, bir dönem çok fazla önemsenmedi. Ancak içermiş olduğu zararlı kimyasallar maalesef orta ve uzun vadede ciddi sorunlarla tekrar karşımıza çıktı. Biz çalışma ekibi olarak 'önce insan sağlığı' diyoruz. 'Ürünlerin cilde uyumlu olması' diyoruz. İçerisinde kimyasal içermemesi son derece önemli. Cilde uyumlu, sağlıklı yaşam açısından kozmetik sektörüne, cilt bakım sektörüne ciddi katkılar sağladığımızı düşünüyoruz."

Firmanın piar sorumlusu, e-ticaret ve marka yüzü Hande Hastepe ise markayla 5 ay önce tanıştığını anlattı.

Ürünlerin içerisinde altın tonik bulunduğunu aktaran Hastepe, şunları kaydetti:

"5 ay öncesine kadar oyunculuk ve sunuculuk kariyerime devam ederken, bu markayla tanıştım. Markayla birlikte ben de kozmetik sektörüne girdim. Çok güzel bir marka çıkardık. İçerisinde dermokozmetik, renkli kozmetik ve makyaj olmak üzere 3 kategorimiz var. 5 ay içerisinde 172 ürünü raflara getirmeye başardık. Kolajen jel peelingimiz var. Sürdüğümüz zaman farkı hissedecekler."

Hastepe, propolis ağırlıklı ürünleri de geliştirmeye özen gösterdiklerini kaydetti.

Sanatçı Cengiz Kurtoğlu'nun da katıldığı açılış programında Onur Baytan konser verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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