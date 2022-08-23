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Atatürk'ün Tekirdağ'a gelişi ve Harf İnkılabı'nın ilk kez uygulanışının 94. yıl dönümü törenle kutlandı

AA

Atatürk'ün Tekirdağ'a gelişi ve Harf İnkılabı'nın ilk kez uygulanışının 94. yıl dönümü törenle kutlandı

TEKİRDAĞ (AA) - Cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Tekirdağ'ı ziyareti ve Harf Devrimi'nin ilk kez uygulanışının 94. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Sahil dolgu alanda düzenlenen törende, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez ve Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Albayrak, törende yaptığı konuşmada, 23 Ağustos 1928'de Tekirdağ'ı ziyaret eden Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, yeni Türk alfabesini ilk kez burada uyguladığını söyledi.

Yeni Türk alfabesinin kabulünün, çağdaşlaşma mücadelesinin en önemli aşamalarından olduğunu ifade eden Albayrak, şöyle konuştu:

"Türkçenin yapısına uygun olan yeni Türk alfabesi okuma yazmayı öğrenmeyi çok daha kolay hale getirmiştir. Cumhuriyetimizin ilk yıllarında yurt genelinde milli mekteplerin açılması, okur yazar insan sayısının çok hızlı bir şekilde artmasını sağlamıştır. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün yeni Türk alfabesinin uygulanacağı ilk yer olarak Tekirdağ'ı seçmesi elbette tesadüf değildir. Yüzünü güneşe çeviren insanlar diyarı Tekirdağ, aydınlanma ve çağdaşlaşma mücadelemizde her zaman en ön safta yer almıştır. Tekirdağ halkı olarak Atatürk ilke ve devrimlerine sonuna kadar bağlıyız. Cumhuriyet değerlerini geçmişte olduğu gibi bundan sonra da yaşatmaya devam edeceğiz."

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Sanat Akademisi halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 23 Ağustos 1928 Harf İnkılabı anısına bastırılan posta pulları katılımcılara dağıtıldı.

Vali Yıldırım ve protokol üyeleri programın ardından "Atatürk ve Tekirdağ" fotoğraf sergisini gezdi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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