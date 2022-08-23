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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, çiftçilerle bir araya geldi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Öcal, Malkara ilçesi Sarıpolat Mahallesi'nde çiftçilerle bir araya gelerek, incelemede bulundu.

Öcal, ziyaretinde, yerli hibrit çeşit kullanımını yaygınlaştırma projesi kapsamında, çiftçilere yüzde 75 hibe şeklinde verilen SUN2259 CL çeşidine ait parsellerde kontroller yaptı, tarımsal konularla ilgili sohbet etti.

- Tekirdağ'da öğrenciler hatim etti

Tekirdağ'da Süleymanpaşa ilçesi Karacakılavuz Mahallesi'nde yaz döneminde düzenlenen Kur’an kurslarına katılan öğrenciler için hatim programı düzenlendi.

Öğrenci ve velilerin izlediği hatim programında,18 öğrenci Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okudu, dua etti.

- Mimar Sinan Caddesi yeni görünüme kavuşturuldu

Süleymanpaşa Belediyesi, Mimar Sinan Caddesinde asfaltlama çalışmalarını tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğünce yenilenen cadde asfaltla kaplandı, yol çizgileri, kasisler ve kaldırım düzenlemeleri yapıldı.

- Rektör Şahin'den Atatürk'ün Tekirdağ'a gelişi ve Harf İnkılabı mesajı

Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Atatürk'ün Tekirdağ'a gelişi ve Harf İnkılabının ilk kez uygulanışının 94. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Şahin mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla andığını belirtti.

Tekirdağlıların medeniyet yönünde yapılan Harf İnkılabına sahip çıktığını aktaran Şahin, mesajında şunları kaydetti:



"Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkma hedefiyle 23 Ağustos 1928 tarihinde Tekirdağ’da yeni Türk alfabesini ilan ederek Harf İnkılabını başlatmasıyla yeni Türk alfabesi kullanılmaya başlanmıştır. Ülkemizin ve kültürümüzün ilerlemesinde öncü olmuştur. Tekirdağlı olarak yeni Türk alfabesinin Tekirdağ’da ilanının 94. yıl dönümünü kutluyorum."





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