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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ'da yaz okulu sona erdi

AA

Tekirdağ'da yaz okulu sona erdi

TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen yaz okulu, kapanış töreni ile tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 100. Yıl Mahallesi Ahmet Aygün Spor Tesisleri'nde yaz okulu kursları için tören düzenlendi, öğrencilere katılım belgesi ve madalya verildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, öğrencileri, eğitmenleri ve velileri tebrik etti.

Yüksel, kursların kış aylarında devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde iki etap halinde gerçekleştirilen Yaz Okulu kurslarından 3 bin öğrenci yararlandı. Kış Okulu kursları için hazırlıklar başladı. 2022-2023 eğitim-öğretim yılının başlamasının ardından kayıt başvuruları alınacak."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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