Tekirdağ'da bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Cemaliye Mahallesi'nde yolda yürüyen B.D. arkasından gelen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Saldırıda yaralanan B.D, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.