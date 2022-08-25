Namık Kemal Üniversitesi'nde kayıtlar başladı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesini (NKÜ) tercih eden ve yerleşen öğrenciler için şahsen ve elektronik ortamda kayıtlar başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, NKÜ'yü kazanan öğrencilerin sembolik olarak bireysel kayıtlarını gerçekleştirdi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Şahin, 2022-2023 akademik yılının verimli şekilde geçmesini temenni etti.

Şahin, öğrencilerin NKÜ'nün farkını hissedeceklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Şehirle iç içe, bütünleşen bir üniversiteyiz. Sosyal alanlar açısından, öğrenci kulüpleri açısından tüm olanaklarımız mevcut. 108 öğrenci topluluğumuz var. Hemen yanı başımızdaki 270 dönüm orman arazimizi üniversitemize kazandırdık. Piknik ve mesire alanı olarak düzenledik. Trakya'nın lokomotifi olma yolunda da hızla ilerliyoruz. Sadece nicelik olarak değil nitelik olarak da gelişiyoruz. Akreditasyon çalışmalarımız devam ediyor."

28 bini aşan öğrenci sayısıyla NKÜ'de lisansla yerleşen öğrenci sayısı 2 bin 627, ön lisansla yerleşen öğrenci sayısı 4 bin 70 oldu. NKÜ internet sitesinden erişilebilen 2022 YKS Kayıt Kılavuzu’nda belirtilen yönergelere göre öğrenciler elektronik olarak veya şahsen kayıt yaptırabiliyor.





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