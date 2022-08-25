Basketbolcu Önder Atun, Tekirdağ'da sporcu gençlere deneyimlerini anlattı

TEKİRDAĞ (AA) - Türkiye Basketbol 1. Lig ekiplerinden Mersin Büyükşehir Belediye Spor Kulübü oyuncusu Önder Atun, Tekirdağ'da sporcu gençlerle buluştu.
TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, TREDAŞ Spor Kulübü altyapısında basketbola başlayan profesyonel basketbolcu Önder Atun, genç basketbolcuları ziyaret etti.
Ziyarette, Atun, amatörlükten profesyonelliğe uzanan basketbol kariyerine ilişkin deneyimlerini sporcularla paylaştı, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
Basketbola, TREDAŞ SK altyapısında başlayan ve Milli Takım ile gençler kategorisinde dünya beşinciliği olan Atun, bu sezon Mersin Büyükşehir Belediye Spor’a transfer oldu.