Basketbolcu Önder Atun, Tekirdağ'da sporcu gençlere deneyimlerini anlattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Basketbolcu Önder Atun, Tekirdağ'da sporcu gençlere deneyimlerini anlattı

AA

Basketbolcu Önder Atun, Tekirdağ'da sporcu gençlere deneyimlerini anlattı

TEKİRDAĞ (AA) - Türkiye Basketbol 1. Lig ekiplerinden Mersin Büyükşehir Belediye Spor Kulübü oyuncusu Önder Atun, Tekirdağ'da sporcu gençlerle buluştu.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, TREDAŞ Spor Kulübü altyapısında basketbola başlayan profesyonel basketbolcu Önder Atun, genç basketbolcuları ziyaret etti.

Ziyarette, Atun, amatörlükten profesyonelliğe uzanan basketbol kariyerine ilişkin deneyimlerini sporcularla paylaştı, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Basketbola, TREDAŞ SK altyapısında başlayan ve Milli Takım ile gençler kategorisinde dünya beşinciliği olan Atun, bu sezon Mersin Büyükşehir Belediye Spor’a transfer oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çorlu'da 'Kabze' operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Çorlu'da 'Kabze' operasyonu: 6 gözaltı
Namık Kemal Üniversitesi'nde kayıtlar başladı
YEREL HABERLER Namık Kemal Üniversitesi'nde kayıtlar başladı
Tekirdağ'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Tekirdağ'dan kısa kısa
Şiddetli rüzgar ağacı devirdi; otomobil de zarar gördü
YEREL HABERLER Şiddetli rüzgar ağacı devirdi; otomobil de zarar ...
Çorlu'da şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi
YEREL HABERLER Çorlu'da şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi
Saray'da Pazarcılar Derneği aşure dağıttı
YEREL HABERLER Saray'da Pazarcılar Derneği aşure dağıttı
Tekirdağ'da refüje ve karşı şeritteki kaldırıma çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da refüje ve karşı şeritteki kaldırıma ...
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden balıkçılara destek
YEREL HABERLER Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden balıkçılara destek ...
Tekirdağ'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Tekirdağ'dan kısa kısa
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli ...
Hayrabolu Belediyesi Yaz Spor Okullarına 242 öğrenci katıldı
YEREL HABERLER Hayrabolu Belediyesi Yaz Spor Okullarına 242 öğrenci ...
Tekirdağ'da bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı
Tekirdağ'da yaz okulu sona erdi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da yaz okulu sona erdi
Tekirdağ'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Tekirdağ'dan kısa kısa
Atatürk'ün Tekirdağ'a gelişi ve Harf İnkılabı'nın ilk kez uygulanışının 94. yıl dönümü törenle kutlandı
YEREL HABERLER Atatürk'ün Tekirdağ'a gelişi ve Harf İnkılabı'nın ilk ...
Kozmetik firması Olentıs, üçüncü mağazasını Tekirdağ'da açtı
YEREL HABERLER Kozmetik firması Olentıs, üçüncü mağazasını ...
Kapaklı'da düzenlenen yaz kurslarında 12 bin öğrenci eğitim gördü
YEREL HABERLER Kapaklı'da düzenlenen yaz kurslarında 12 bin öğrenci ...
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.