Yurtlardaki ücretsiz konaklamadan yararlanan yüzlerce genç Trakya'ya geldi

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN / CİHAN DEMİRCİ - Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurtlarında 18-30 yaş arasındakiler için uygulamaya konulan ücretsiz konaklama imkanından faydalanan bazı öğrenciler, yaz tatilinde Trakya'daki tarihi ve turistik yerleri ziyaret ediyor.

81 ilde seçilen GSB yurtlarında ücretsiz konaklama sunan "Seyahatsever Projesi" kapsamında 15 Temmuz'dan bugüne kadar Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 581 genç Tekirdağ'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Haziran'da yaptığı açıklamanın ardından, yaz tatilini seyahat ederek değerlendirmek için kenti tercih eden gençler Gençlik ve Spor Bakanlığının Tekirdağ Kız ve Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleşti.

Gençler Rakoczi Müzesi, Namık Kemal Evi ve Rüstempaşa Camisi başta olmak üzere kentte bulunan çok sayıda tarihi ve turistik mekanı ziyaret ediyor.

Konaklama imkanından faydalanan gençlerden Zeynep Sude Köktürk, AA muhabirine, Tekirdağ'ı gezmek için Zonguldak'tan geldiğini söyledi.

Köktürk, ücretsiz konaklama imkanının çok güzel bir uygulama olduğunu belirterek "Bu uygulamayı duyar duymaz arkadaşlarımla Tekirdağ'a gelmeyi seçtik. Buranın turistik yerlerini gezdik. Tekirdağ deniziyle, havasıyla güzel bir şehir. Herkesin bu uygulamadan yararlanmasını tavsiye ederim." dedi.

İzmir'den gelen Zeynep Sevinç Akay da projede emeği olanlara teşekkür ederek "Arkadaşlarımla Tekirdağ'a geldim. Burada birçok güzel yeri ziyaret ettik. Bu uygulamanın çok faydalı olduğunu düşünüyorum ve her gencin de bu uygulamayı kullanarak gezmesini tavsiye ederim." diye konuştu.

Yiğit Geçbakan ise Ayvalık'tan geldiğini dile getirerek "Bu proje bizler için çok güzel oldu. Tekirdağ'da 3 gün kalacağım. Bu sürede Tekirdağ'ın birçok yerini gezdim. Yurdun imkanları da güzel. Özellikle ücretsiz olması bizim için daha güzel." ifadesini kullandı.

- "Gençler olarak böyle projelerin devamını diliyoruz"

Edirne'de de proje kapsamında 15 Temmuz'dan bu yana 455 öğrenci yurtta kaldı.

Projenin başından bu yana 241 kız, 214 erkek öğrenci Sultan Çelebi Mehmet Yurdu'nda konakladı. Öğrenciler yurtlarda kaldıkları süre boyunca Edirne'nin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti.

İstanbul'dan gelen Senanur Kartal tarihe meraklı olduğunu söyledi. Edirne'de çok sayıda tarihi ve kültürel yapı bulunduğunu anlatan Kartal, "Buraları gezmek istedik ve proje kapsamında geldik. Bizim için çok iyi oldu. İmkanı olmayan öğrenciler istediği yerlere bu projeyle gidebilir, gezebilir. Gençler olarak böyle projelerin devamını diliyoruz." dedi.

Proje kapsamında Kırklareli'ne gelen gençler de kentin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti.





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