Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda cep telefonu ve aksesuarlar ele geçirildi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda cep telefonları ve aksesuarları ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede cep telefonu satan 2 işyeri ve 1 depoya operasyon düzenledi.

Operasyonda gümrük kaçağı bin 131 kablolu kulaklık, 13 kablosuz kulaklık, 424 cep telefonu ekranı, 78 cep telefonu aksesuarı (telefon standı, batarya, şarj cihazı ve kablosu), 3 cep telefonu ve cep telefonu klonlamakta kullanılan dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Bir şüpheli hakkında "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.

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