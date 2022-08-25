Çorlu'da çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde yaşanan kavgada 2 kişi yaralandı.



Zafer Mahallesi'nde G.İ. ve H.N. arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.



Kavgada G.İ. bıçakla, H.N. ise darp sonucu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.









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