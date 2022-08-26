Tekirdağ'da asayiş operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen asayiş operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu ve Karadeniz mahallelerinde belirlenen 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramada ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği ve 10 tabanca mermisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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