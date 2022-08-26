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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi ekipleri kentte toplu taşıma faaliyetinde bulunan araçlara yönelik denetim yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, diğer kurumlarla koordineli bir şekilde, mevzuata aykırı, yetkisiz ve güvensiz taşımacılığı engellemek, vatandaşların ulaşım ihtiyacının hızlı, konforlu ve güvenli bir şekilde, doğrudan belli bir zaman ve ücret tarifesine tabi bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak için alternatif ulaşım sistemini oluşturmak amacıyla denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde araçların izin belgeleri ve sürücülerin evrakları kontrol edildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da toplu taşıma alanında denetimlerin sıklaştırıldığını, bundan sonra da belirli periyotlarda devam edeceğini belirtti.

-Rektör Şahin'e ziyaret

Süleymanpaşa Kaymakam'ı iken Hatay Vali Yardımcılığına atanan Harun Kaya, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'e veda ziyaretinde bulundu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Şahin, Hatay Vali Yardımcılığına atanan Kaya'ya Tekirdağ'a ve Süleymanpaşa'ya verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, yeni görev yerinde başarılar diledi.

Kaya da Şahin'e teşekkür ederek, çalışmalarında başarılarının devamını diledi.

















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